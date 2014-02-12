国际油市：亚洲汽油裂解价差升至六个半月高点，受炼厂利用率降低支撑

路透新加坡2月12日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第四个交易日上扬，盘旋在六个半月高点每桶9.41美元附近，受欧美夏季出游季前炼厂利用率降低所支撑。

根据研究公司IIR周三公布的数据，美国炼油商料在2月14日止当周每日让117.3万桶产能闲置，前一周为每日105.9万。

西方供应减少，可能减少运往亚洲的船货。

亚洲石脑油裂解价差报每桶116.45美元，为10月29日以来最低，因欧洲下月料持续大量出货至亚洲。

亚洲2月将取得至少140万吨西方石脑油，而交易商表示，3月到港船或不太可能比该数量低。

新加坡现货市场今日有七笔交易，其中五笔为汽油交易，两笔为石脑油交易。

Phillips 66出售两批92-辛烷值汽油船货给Lukoil，2月27日至3月3日装运，每桶价格分别为118.20美元和118.45美元。

SK能源出售一批92-辛烷值汽油船货给Totsa，3月2-6日装运，每桶118.40美元。

雪佛龙(Chevron)出售一批95-辛烷值汽油船货给壳牌，3月2-6日装运，每桶价格120.70美元。

摩科瑞出售一批95-辛烷值汽油船货，2月28日至3月4日装运，每桶价格121美元。

Sietco出售3月下半月/4月上半月石脑油价差合约给丸红，每吨3美元。

伊藤忠出售4月下半月/5月上半月石脑油价差合约给出光兴产，每吨4美元。(完)

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