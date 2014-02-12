国际油市：亚洲柴油裂解价差几近持平，后市供应料将收紧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔2月12日 - 亚洲柴油裂解价差周三几乎持平于每桶18.19美元，因供应料将充沛。
但交易商表示，后市供应预计会收紧，因炼厂维修且日本每日22.1万桶的炼厂产能下个月将永久取消。
日本大型炼油商吉坤日矿日石能源 已关闭位于Marifu炼厂每日12.7万桶4号常压蒸馏单元(CDU)的产能，因定于2月12日至3月26日维修。
台塑针对3月从麦寮乡装运的含硫量500-ppm柴油和航煤船货收到很高的价格。
一名交易商称，该炼油商出售48万桶含硫量500-ppm柴油船货得到的离岸价格(FOB)较新加坡报价升水0.1美元，3月23-27日装运。该消息无法直接向该公司证实。
Essar Oil标售7万吨含硫量500-ppm柴油，3月7-11日装运。2月13日截标。
新加坡现货市场方面有两笔柴油交易，无航煤交易。
新加坡贸易商兴隆从BP购入15万桶含硫量500-ppm柴油船货，3月1-5日装运，FOB较新加坡报价每桶升水0.15美元。
P66向BP售出15万桶含硫量10-ppm柴油，3月1-5日装运，FOB较新加坡报价每桶升水1美元。(完)
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(编译 王翔琼；审校 利棣儿)
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