版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 03:10 BJT

美国数据：1月预算赤字为104.2亿美元，小于预期的赤字275亿美元

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部周三公布，2014年1月预算赤字小于预期，为经济增强扶助政府税收增加的迹象。

美国1月预算赤字为104.2亿美元，预估为赤字275亿美元。

美国2014财年迄今预算赤字为1,840亿美元，2013财年同期为2,900亿美元。

1月预算支出为3,060亿美元，2013年1月为2,690亿美元。1月收入为2,960亿美元，2013年1月为2,720亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐