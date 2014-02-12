表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.795%，投标倍数为2.54

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿2月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.795% 中值 2.763% 低值 2.680% 价格/得标 价格 99.609744 高值得标比率 47.13% 投标倍数 2.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,005,400 总投标 60,865,951,900 竞争性投标得标 23,917,803,500 非竞争性投标得标 70,201,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 40,472,000,000 初级市场交易商得标 8,144,163,500 直接投标 6,306,000,000 直接投标得标 3,885,000,000 间接投标 14,005,750,000 间接投标得标 11,888,640,000
发行细节 发行日 2014/02/18 到期日 2024/02/15 CUSIP码 912828B66
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。