表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.795%，投标倍数为2.54

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%

路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)