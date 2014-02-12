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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 02:07 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.795%，投标倍数为2.54

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.795% 中值 2.763% 低值 2.680% 价格/得标 价格 99.609744 高值得标比率 47.13% 投标倍数 2.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,005,400 总投标 60,865,951,900 竞争性投标得标 23,917,803,500 非竞争性投标得标 70,201,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 40,472,000,000 初级市场交易商得标 8,144,163,500 直接投标 6,306,000,000 直接投标得标 3,885,000,000 间接投标 14,005,750,000 间接投标得标 11,888,640,000

发行细节 发行日 2014/02/18 到期日 2024/02/15 CUSIP码 912828B66

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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