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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 06:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.29 +0.32 +0.47 1647386

搜狐 68.57 -0.04 -0.06 486174

网易 71.55 -0.14 -0.20 1278006

百度 167.05 +0.76 +0.46 3066616

台湾

台湾积体电路 17.38 -0.01 -0.06 1427655

联电 2.00 +0.02 +1.01 190046

日月光 4.86 -0.05 -1.02 153521

硅品精密 6.15 +0.00 +0.00 490069

和信超媒体 1.16 -0.04 -3.33 325187

友达 3.02 +0.04 +1.34 99316

中华电信 29.69 -0.13 -0.44 44118

台湾国际航电 46.02 +0.76 +1.68 1057895

香港

中国移动 47.67 -0.57 -1.18 253901

中国联通 13.48 +0.05 +0.37 74596

中国电信 47.00 +0.02 +0.04 8845

中芯国际 5.23 +0.06 +1.16 24713

电讯盈科 4.50 +0.13 +2.97 120

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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