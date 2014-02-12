《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 68.29 +0.32 +0.47 1647386
搜狐 68.57 -0.04 -0.06 486174
网易 71.55 -0.14 -0.20 1278006
百度 167.05 +0.76 +0.46 3066616
台湾
台湾积体电路 17.38 -0.01 -0.06 1427655
联电 2.00 +0.02 +1.01 190046
日月光 4.86 -0.05 -1.02 153521
硅品精密 6.15 +0.00 +0.00 490069
和信超媒体 1.16 -0.04 -3.33 325187
友达 3.02 +0.04 +1.34 99316
中华电信 29.69 -0.13 -0.44 44118
台湾国际航电 46.02 +0.76 +1.68 1057895
香港
中国移动 47.67 -0.57 -1.18 253901
中国联通 13.48 +0.05 +0.37 74596
中国电信 47.00 +0.02 +0.04 8845
中芯国际 5.23 +0.06 +1.16 24713
电讯盈科 4.50 +0.13 +2.97 120
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。