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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 07:58 BJT

表格：日本1月国内企业物价指数同比升2.4%，升幅略低于前月

路透东京2月13日 - 日本央行周四公布数据显示，日本1月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升2.4%。

12月时为同比上升2.5%。

整体最终商品物价较上年同期上涨2.1%。

国内最终商品物价则较上年同期上涨0.3%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：

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1月 12月 11月 1月指数

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年变动率 +2.4 +2.5 +2.6 102.9

月变动率 +0.1 +0.3 0.0

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
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