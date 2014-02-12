表格：日本1月国内企业物价指数同比升2.4%，升幅略低于前月

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透东京2月13日 - 日本央行周四公布数据显示，日本1月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升2.4%。
12月时为同比上升2.5%。
整体最终商品物价较上年同期上涨2.1%。
国内最终商品物价则较上年同期上涨0.3%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：
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1月 12月 11月 1月指数
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年变动率 +2.4 +2.5 +2.6 102.9
月变动率 +0.1 +0.3 0.0
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)