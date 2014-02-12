澳新经济指标预测--2月13日-2月20日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少2.26 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.6% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.1% 2月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 63.4% 2月17日当周 2月16日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 +1.6% +0.3% (较上年同期) +4.5% +4.5% 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月18日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月19日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较上季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- +2.2% 生产者产出物价 -- +2.4% 2月20日(四) 2100 新西兰政府净债务与GDP之比 12月 -- 27.6%(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。