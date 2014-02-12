版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--2月13日-2月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    2月13日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                               1月        增加1.5   减少2.26
          失业率                                                         5.8%       5.8%
          就业参与率                                                    64.6%      64.6%
    2145  新西兰食品价格指数                               1月             --      -0.1%
    
    2月14日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                           1月             --      63.4%
    
    2月17日当周
    
    2月16日(日)
    2145  新西兰零售销售(较前季)                        第四季          +1.6%      +0.3%
                    (较上年同期)                                        +4.5%      +4.5%
    
    2月17日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月18日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月19日(三)
    0030  澳洲薪资价格指数(较上季)                      第四季             --     +0.5%
                 (较上年同期)                                              --     +2.7%
    2145  新西兰生产者投入物价　　　　　　　　　　　　　第四季　　　　　　 --     +2.2%
                生产者产出物价                                             --     +2.4%
    
    2月20日(四)
    2100  新西兰政府净债务与GDP之比                       12月             --     27.6%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐