美国股市：标普500指数结束四日连涨，受宝洁下调财测拖累

宝洁 跌1.7%，收于77.49美元。

“与消费者支出情况紧密相关的个股，后市将有一些波动，”Teal表示。Teal帮助管理35亿美元的资产。

道琼工业指数 收跌30.83点，或0.19%，至15,963.94点；标准普尔500指数 收低0.49点，或0.03%，至1,819.26点；Nasdaq指数 上涨10.24点，或0.24%，至4,201.29点。

旅游网站TripAdvisor Inc 大涨7.2%至90.27美元，是标普500指数中百分比涨幅最大的成分股。上日该公司公布了优于预期的营收。

建筑产品生产商Owens Corning 跳升8.7%至43.20美元。在美国楼市复苏的推动下，该公司第四季经调整获利增长逾两倍。

据汤森路透数据，在截止到周三上午已公布业绩的365家标普500公司中，67.7%的盈利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。超过66%营收优于预期，高于61%的历史均值。

然而仍有一些业绩疲弱迹象。据汤森路透数据，发出第一季财报预警的个股与发布良好财测的个股数量比例为4.8比1。

NetApp Inc 股价在盘后交易中下跌3.7%，其在盘后公布了季度财报 。但思科 公布财报后在盘后几无变动。

全球最大在线零售商亚马逊 跌3.5%至349.25美元，之前瑞银集团(UBS)将该股评级下调至“中性”。

烟草公司Lorillard 跌5%至47.47美元。移动支付公司Intuit 跌4.1%至69.72美元。

矿物与材料集团AMCOL International Corp 飙升12.3%至41.24美元。该公司同意被法国Imerys 以约16亿美元收购，其中包括债务。

在纽约证交所，约有55%的个股收高，Nasdaq上市个股约有51.5%收高。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为57.1亿股。(完)