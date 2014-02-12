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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 06:36 BJT

全球外汇市场2月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月12日(三)

2350 - 日本1月企业物价指数

2月13日(四)

0001 - 英国1月RICS房价指数

0030 - 澳洲1月就业数据

0700 - 德国1月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)终值

0830 - 瑞典央行宣布利率决议

1330 - 美国2月8日当周初请失业金人数

1330 - 美国1月零售销售

1500 - 美国12月企业库存

1700 - 挪威央行总裁奥尔森讲话

2145 - 新西兰1月食品价格指数

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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