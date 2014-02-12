美国政经：参众两院通过无附带条件法案，政府借款权限得以展延一年

路透华盛顿2月12日 - 美国国会周三通过了一项立法，让美国联邦政府的借款权限得以展延一年，满足了总统奥巴马无附带条件提高举债上限的要求。

但在参议院最终表决之前，因共和党内部茶党成员Ted Cruz提出异议而被迫进行了长达一小时的程序投票。程序投票过程令人焦虑，因刚开始看起来与民主党议员一同推动该法案通过的共和党议员人数不足。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)及党鞭John Cornyn投票决定推动这项法案，似乎助了一臂之力，让该程序性投票通过了必要的60票门槛。这两人席位都将在今年面临改选。

在他们的带动下，多名共和党员改变其投票。到最后一共有12名共和党参议员协助该法案以67票对31票通过程序性表决。

而该法案之后在参议院最终表决是以55票对43票获得通过，现将送交总统奥巴马签署。