美国政经：参众两院通过无附带条件法案，政府借款权限得以展延一年

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透华盛顿2月12日 - 美国国会周三通过了一项立法，让美国联邦政府的借款权限得以展延一年，满足了总统奥巴马无附带条件提高举债上限的要求。
但在参议院最终表决之前，因共和党内部茶党成员Ted Cruz提出异议而被迫进行了长达一小时的程序投票。程序投票过程令人焦虑，因刚开始看起来与民主党议员一同推动该法案通过的共和党议员人数不足。
美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)及党鞭John Cornyn投票决定推动这项法案，似乎助了一臂之力，让该程序性投票通过了必要的60票门槛。这两人席位都将在今年面临改选。
在他们的带动下，多名共和党员改变其投票。到最后一共有12名共和党参议员协助该法案以67票对31票通过程序性表决。
而该法案之后在参议院最终表决是以55票对43票获得通过，现将送交总统奥巴马签署。
本周通过这项法案之后，让金融市场松了口气。2月27日到来之前，投资人愈发感到不安，因美国财政部预估届时将耗尽借款额度，从而让联邦政府有无法履行偿付义务的风险。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1