《焦点》英国央行暗示明年第二季可能升息，扩大政策指引参照指标范围

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
让事情变得更复杂的是，目前看来升息最有可能在2015年5月的英国全国大选前后实施，而选民对生活水平的看法将是大选的关键议题。
有记者尖锐地问到央行新政策指引的可信度，对此卡尼仍支持央行去年推出前瞻性指引的决定。
“前瞻性指引正在发挥作用，”他说。“即便经济已经强势复苏，利率预期仍保持较低水平；围绕利率问题的不确定性已经下降，而最重要的是，英国企业已经理解(前瞻性指引发出的)讯息。”
英国央行将2014年经济增长预估从2.8%上修为3.4%，比多数分析师的预估都要乐观得多。
通胀率已经意外迅速降至2%的目标，英国央行称，预期通胀率将在3月进一步降至1.7%，并在随后的几年中维持在接近2%的水平。
英国央行表示，目前其对于英国生产率前景的看法比三个月前更加悲观，因为生产率未能跟上产出的增长脚步。企业投资可能升温，不过扩大出口仍将很困难。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)