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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 07:48 BJT

《焦点》英国央行暗示明年第二季可能升息，扩大政策指引参照指标范围

让事情变得更复杂的是，目前看来升息最有可能在2015年5月的英国全国大选前后实施，而选民对生活水平的看法将是大选的关键议题。

有记者尖锐地问到央行新政策指引的可信度，对此卡尼仍支持央行去年推出前瞻性指引的决定。

“前瞻性指引正在发挥作用，”他说。“即便经济已经强势复苏，利率预期仍保持较低水平；围绕利率问题的不确定性已经下降，而最重要的是，英国企业已经理解(前瞻性指引发出的)讯息。”

英国央行将2014年经济增长预估从2.8%上修为3.4%，比多数分析师的预估都要乐观得多。

通胀率已经意外迅速降至2%的目标，英国央行称，预期通胀率将在3月进一步降至1.7%，并在随后的几年中维持在接近2%的水平。

英国央行表示，目前其对于英国生产率前景的看法比三个月前更加悲观，因为生产率未能跟上产出的增长脚步。企业投资可能升温，不过扩大出口仍将很困难。(完)
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