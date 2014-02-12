加拿大股市：连七日上涨，受中国数据及美债上限利多消息激励

路透多伦多2月12日 - 加拿大股市周三连续第七日收高，中国乐观的贸易数据纾缓经济成长疑虑，且美国国会议员就举债上限达成协议，化解长久以来的僵局。

来自中美两国的消息引发市场乐观气氛，抵销加拿大航空 及Rogers Communications 发布季报后的大幅跌势。

中国1月进口成长触及六个月高位，纾缓对该国经济体质的部份疑虑 。乐观的数据协助推高油价及能源股价。

而美国国会批准联邦借款权限延长一年的法案，又助大盘一臂之力。

多伦多证交所指标指数今年上涨约2%，攀抵近三周高位，意味着市场可能已克服新兴市场动荡疑虑引发波动率大增的问题。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高19.50点，或0.14%，成为13,900.49点。10大类股中有五个收高。金融股涨0.7%。

加拿大航空大跌20.5%至6.22加元，因其预计加元疲弱且气候恶劣将损及当季核心获利。

Rogers Communications发布季度获利及营收减少，股价终场收低5.3%至43.28加元。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)