加拿大股市：连七日上涨，受中国数据及美债上限利多消息激励

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透多伦多2月12日 - 加拿大股市周三连续第七日收高，中国乐观的贸易数据纾缓经济成长疑虑，且美国国会议员就举债上限达成协议，化解长久以来的僵局。
来自中美两国的消息引发市场乐观气氛，抵销加拿大航空 及Rogers Communications 发布季报后的大幅跌势。
中国1月进口成长触及六个月高位，纾缓对该国经济体质的部份疑虑 。乐观的数据协助推高油价及能源股价。
而美国国会批准联邦借款权限延长一年的法案，又助大盘一臂之力。
多伦多证交所指标指数今年上涨约2%，攀抵近三周高位，意味着市场可能已克服新兴市场动荡疑虑引发波动率大增的问题。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高19.50点，或0.14%，成为13,900.49点。10大类股中有五个收高。金融股涨0.7%。
加拿大航空大跌20.5%至6.22加元，因其预计加元疲弱且气候恶劣将损及当季核心获利。
Rogers Communications发布季度获利及营收减少，股价终场收低5.3%至43.28加元。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)