美股业绩：思科季度营收下滑7%，降幅小于预期

路透2月12日 - 网路设备制造商--思科 公布季度营收下滑7%，降幅小于预期，该公司目前正苦于面对中国等新兴市场不振的情形。

思科公布会计年度第二季营收为112亿美元，低于上年同期的121亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，华尔街平均预期该公司当季营收为110.3亿美元。

自从思科上季警告该季度营收下滑之后，投资人已经为坏消息预做准备，该公司将营收下滑归咎于美国全球监视行动造成美国设备愈发遭到抵制。

1月止的第二季度亚太地区营收下滑4%至18亿美元，但美洲营收降幅较大，下滑了9%。

第二季度当中，来自路由器及交换器的设备营收均萎缩超过10%，而这两项产品合计占公司营收比重超过一半。

思科公布非公认会计原则(GAAP)每股获利为0.47美元，高于预估的0.46美元。

思科盘后股价下跌不到1%至22.70美元，Nasdaq市场收盘时报22.85美元。(完)