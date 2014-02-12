更新版1-加股业绩：汤森路透四季度业绩低于预期，2014年营收料持平

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路透纽约2月12日 - 汤森路透 预计2014年营收料持平，同时公布的第四季业绩低于预期，因欧洲和亚洲客户缩减开支以及拉丁美洲的法律业务下滑。

汤森路透股价在周三午盘跌幅超过5%，至四个月低位。华尔街分析师表示该公司可能还需要一年的时间让业务好转。

执行长Jim Smith表示2013年底的不利状况要比预期更为严重，他预计金融市场在一段时间内仍将“面临挑战”，因全球银行业体系正在经历重组。

“目前市场仍然较为动荡，”Smith在访谈中表示。“我们发现第四季欧洲和亚洲的疲弱状态要比预期的更加严重。”