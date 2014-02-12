更新版1-加股业绩：汤森路透四季度业绩低于预期，2014年营收料持平

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增细节)
路透纽约2月12日 - 汤森路透 预计2014年营收料持平，同时公布的第四季业绩低于预期，因欧洲和亚洲客户缩减开支以及拉丁美洲的法律业务下滑。
汤森路透股价在周三午盘跌幅超过5%，至四个月低位。华尔街分析师表示该公司可能还需要一年的时间让业务好转。
执行长Jim Smith表示2013年底的不利状况要比预期更为严重，他预计金融市场在一段时间内仍将“面临挑战”，因全球银行业体系正在经历重组。
“目前市场仍然较为动荡，”Smith在访谈中表示。“我们发现第四季欧洲和亚洲的疲弱状态要比预期的更加严重。”
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。