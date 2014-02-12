美国政经：参议院金融委员会延后FED主席叶伦听证会，受暴风雪影响

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透华盛顿2月12日 - 美国参议院金融委员会周三表示，原定于周四举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦听证会延期。
华盛顿地区预料将出现暴风雪，恐将无法让叶伦的听证会进行。
参议院金融委员会这场听证会将重新安排时间，目前尚未敲定；在这场听证会上叶伦将向国会发表半年一次的货币政策报告。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)