美国政经：参议院金融委员会延后FED主席叶伦听证会，受暴风雪影响

美国热股：菲亚特克莱斯勒3月汽车销售增长良好，盘初升近3%

路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。