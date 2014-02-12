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市场报道 | 2014年 2月 13日 星期四 07:51 BJT

美国政经：参议院金融委员会延后FED主席叶伦听证会，受暴风雪影响

路透华盛顿2月12日 - 美国参议院金融委员会周三表示，原定于周四举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦听证会延期。

华盛顿地区预料将出现暴风雪，恐将无法让叶伦的听证会进行。

参议院金融委员会这场听证会将重新安排时间，目前尚未敲定；在这场听证会上叶伦将向国会发表半年一次的货币政策报告。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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