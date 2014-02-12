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市场报道 | 2014年 2月 13日 星期四 07:59 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月13日-2月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
     2月10日当周    
    
     GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值  
    
     2月13日(四)
     1330 加拿大新屋价格(较前月)                             12月       +0.1%       持平
     1330 美国一周初请失业金人数(万人)                 2月8日当周        33.0       33.1
              四周均值(万人)                                              --        33.4
              续请失业金人数(万人)                     2月1日当周       296.0      296.4
     1330 美国零售销售(较前月)                                1月        持平      +0.2%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.1%      +0.7%
     1500 美国企业库存                                       12月       +0.5%      +0.4%  
    
     2月14日(五) 
     1330 美国进口价格                                        1月       -0.1%       持平
              出口价格                                                   持平      +0.4%   
     1330 加拿大制造业销售(较前月)                           12月       +0.1%      +1.0%
     1415 美国工业生产(较前月)                                1月       +0.3%      +0.3%        
          制造业产出(较前月)                                            +0.1%      +0.4%      
                     产能利用率                                         79.3%      79.2% 
     1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数               2月初值        80.6       81.2
                             现况指数                                    95.9       96.8
                             预期指数                                    71.6       71.2
     1530 美国ECRI经济领先指标                         2月7日当周         --       133.2
    
    
    2月17日当周
    
    2月17日(一)
    暂无重要数据
    
    2月18日(二)
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      2月       10.00      12.51
    1400  外资净买入美国公债(亿美元)                         12月         --      卖出34
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                         12月         --   净流出166
    
    2月19日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月14日当周        --      397.2
              再融资指数                                                  --       1690
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月15日当周        --      -0.3%
    1330  美国房屋开工年率(万户)                              1月       97.5       99.9
              建筑许可年率(万户)                                        99.5       99.1
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     1月       +0.1%     +0.4%
                             (较上年同期)                                 --      +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.2%     +0.3%
                             (较上年同期)                                 --      +1.4%    
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                        12月        --       持平
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月15日当周        --      +2.8%
    
    2月20日(四)
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     1月        +0.1%    +0.3%
                 (较上年同期)                                              --     +1.5%
                扣除食品和能源(较前月)                                   +0.2%    +0.1%
                              (较上年同期)                                 --     +1.7% 
    1330  美国实质所得                                        1月        +0.2%    -0.5%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月15日当周          --       --
              四周均值(万人)                                               --       --
              续请失业金人数(万人)                     2月8日当周          --       --
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             2月初值          --      53.7
    1500  美国领先指标                                        1月        +0.2%    +0.1%  
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                      2月         10.0      9.4   
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                         1月          --     +0.3%     
    (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 朱晓军；审校 李爽)
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