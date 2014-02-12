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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 07:49 BJT

重发-《全球汇市》欧元受ECB负利率评论打击，英国央行乐观经济预期提振英镑

澳元兑美元 亦失去一些动能，周三时曾触及一个月高点0.9068美元。澳元最新报0.9013美元，投资者等待0030GMT公布的就业报告。

参与路透调查的分析师预计澳洲1月料增加15,000份岗位，此前12月减少22,600份岗位。

澳元兑欧元 缩减涨幅；欧元从隔夜触及的两个月低点1.4977澳元反弹到1.5075澳元。

交易员表示，需要确认欧元/澳元跌破关键支撑位1.4990/1.5020澳元，未来才会进一步看跌。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3587 1.3592 -0.04 -1.15 1.3745

美元/日圆 102.46 102.52 -0.06 -2.70 105.30

欧元/日圆 139.21 139.35 -0.10 -3.81 144.73

美元/瑞郎 0.9006 0.9004 +0.02 +0.87 0.8928

英镑/美元 1.6610 1.6594 +0.10 +0.33 1.6556

美元/加元 1.0998 1.0999 -0.01 +3.56 1.0620

澳元/美元 0.9022 0.9024 -0.02 +1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8318 0.8318 +0.00 +1.36 0.8206

澳元/日圆 92.440 92.510 -0.08 -1.50 93.850

新西兰元/日圆 85.230 85.280 -0.06 -1.37 86.410

英镑/日圆 170.19 170.12 +0.04 -2.37 174.33

澳元/新西兰元 1.0839 1.0842 -0.03 -0.08 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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