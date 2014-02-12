拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索双双下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透里约热内卢/伦敦2月12日 - 拉美市场主要货币周三下跌，巴西与墨西哥股市也未能守住稍早涨幅。不过，新兴市场股市升至三周高点，受助于中国贸易数据好于预期。
墨西哥披索兑美元 下跌约0.2%，此前该国央行发布通胀报告。
该国央行称，2014年通胀前景可能高于此前预期，但决策者表示物价上涨压力将在年底前降温。墨西哥央行还将2014年增长预估维持在3-4%。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.9%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。