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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 07:46 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索双双下跌

路透里约热内卢/伦敦2月12日 - 拉美市场主要货币周三下跌，巴西与墨西哥股市也未能守住稍早涨幅。不过，新兴市场股市升至三周高点，受助于中国贸易数据好于预期。

墨西哥披索兑美元 下跌约0.2%，此前该国央行发布通胀报告。

该国央行称，2014年通胀前景可能高于此前预期，但决策者表示物价上涨压力将在年底前降温。墨西哥央行还将2014年增长预估维持在3-4%。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.9%。(完)

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