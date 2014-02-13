中国个股：光明乳业旗下牧业公司引入战投，获15.25亿元牧场建设资金

路透上海2月13日 - 中国三大乳业公司之一的光明乳业股份有限公司 周四公告称，旗下乳业公司引入新加坡私募股权基金RRJ Capital为战略投资者，后者将投入相当于15.25亿元人民币的美元现金，双方将合作投资建设和经营牧场等。

公告显示，光明乳业首先拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台，整合其现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务，以及全部在建和计划建设的奶牛场，并向大股东收购荷斯坦牧业剩余股权，进而持有荷斯坦牧业全部股权，随后再引入战略投资者。

在引入RRJ Capital后，光明乳业将持有该合资公司55%股权，RRJ Capital持有剩余股权。

RRJ Capital是一间重点关注中国与东南亚投资机会的私募股权投资公司，2011年6月募集成立首只基金，规模为23亿美元。其创始人、董事长王忠信曾是厚朴基金的创始合伙人之一及首席执行官，并曾任职于高盛 长达15年。联席董事长王忠文曾在淡马锡 任职10年并担任首席投资官等职位。 王忠信作为创始合伙人的厚朴基金曾在2009年投资蒙牛乳业 ，并于2012年退出，该笔投资给厚朴带来了丰厚利润。

整个乳业产业链中，奶源建设投资大、见效慢，但对于乳品加工业来说奶源是最重要的基础，伊利 、蒙牛等乳品大厂近年纷纷自建奶源基地，去年以来的“奶荒”令各大乳企更加意识到奶源的重要性。

2013年7月份，伊利宣布同美国最大牛奶公司DFA（Dairy Farmers of America）签署合作备忘录；9月，伊利以3.1亿元投资运营50座牧场的辉山乳业 ，以稳定东北地区原料奶供应。而蒙牛去年5月以31.78亿港元收购现代牧业 26.92%股份，以稳固其奶源供应。