《中国报摘》--中国证券报2月13日

* 头版头条:

--记者获悉，广州白云机场综合保税区有望纳入粤港澳自贸区开放范围，这意味着，此前市场预期的粤港澳自贸区将由南沙新区、前海新区、横琴新区三大区域扩大至四区域。

* 其他:

--国家发改委表示，今年将进一步推动社会领域创新发展，重点工作包括分类推进户籍制度改革、完善流动人口融入城镇政策、健全农业转移人口有序融入城镇的制度设计、密切跟踪“单独两孩”政策实施进展等。

--上海证券交易所官方微博称，2月11日部分基金公司账户在尾盘买入海天味业 数量超过了流通量的千分之一，已对相关基金公司予以警示，并将进一步采取对相关高管实施监管谈话等措施，这也是IPO重启以来已公布的机构炒新遭警示第一单。

--记者获悉，腾讯 和银河基金首度合作的“定投宝”基金将于周五起正式发行，作为一只为互联网用户订制的理财产品，该产品购买金额10元人民币起，且进出无任何手续费用。

--光明乳业 公告称，拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台，整合公司现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务以及全部在建和计划建设的奶牛场，引入战略投资者RRJ。RRJ将以现金方式向荷斯坦牧业增资相当于15.25亿元人民币的美元。

--京东信用支付产品“京东白条”正式揭开面纱。消费者在京东购物时，可以获得1.5万元的信用额度，享受“先消费、后付款”30天免息期或者3-12个月分期付款，且付款利率低于传统银行，周四京东将开放申请首批“京东白条”公测资格。

--紫金矿业 公告称，公司将在坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产相结合的基础上，探索性进入颇受市场关注的新能源矿业（页岩气）领域。同时，研究矿业与金融相结合的路径，适时发起成立具有协同效应的商业银行。

--新一轮集成电路产业扶持规划有望近期出台，全国各省将设立致力于芯片国产化的产业扶持基金；另外，各相关部委、财政部门、地方政府将在后期陆续出台配套政策支持，以保证政策的稳步实施。