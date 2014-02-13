金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

路透2月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上升0.91%，至953.30点。

中国股市：沪综指连四日收升再创逾一个月新高，仍受政策预期带动

中国汇市：人民币即期窄幅盘整后收贬，超预期贸易数据影响甚微

香港股市：攀升至三周高点，中资地产股扬升

============================================================================

拉美股市：新兴市场股市升至三周高位，受助于中国贸易数据强于预期；不过巴西和墨西哥股市未能守住盘初涨势。巴西股市Bovespa指数 收低0.5%报48,216.89点，前日收高1.6%。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索双双下跌

============================================================================

南非股市：收高，医疗保险商Discovery攀升4.2%，此前该公司预期半年度获利提高；而金价上涨推高资源类股。指标Top-40绩优股指数 上扬1.33%至41,828.91点，综合指数 收高1.22%，报46,425.11点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，升穿11关口后进一步大涨有难度

============================================================================

印度股市：连续第二日收涨，绩优股跟随全球股市走升，Reliance Industries亦从前一日的大跌中回升，市场认为该股前日的跌势过度。指标BSE指数 收高0.42%至20,448.49点；NSE指数 升0.35%，收报6,084点。

印度汇市：卢比兑美元连续第二日上扬，因该国银行业持续两天的罢工在周二结束后，大量美元涌入市场；此外全球风险资产价格扬升也提振卢比人气。卢比兑美元 收在62.09/10，周二收报62.22/23。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,353.170点。MSCI明晟俄罗斯指数 上扬0.87%至734.67点。