美股业绩：应用材料第一季营收跳增39%，受闪存芯片制造商需求提振

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
执行长Gary Dickerson在周三与分析师召开的电话会议上表示，“晶圆代工仍是晶圆制造设备的最大部分，因其设立新厂以因应对先进行动晶片(芯片)的需求。”
“我们预期今年晶圆代工投资将成长10-20%，”Dickerson表示。
应用材料表示，第一季逻辑晶片和动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的订单下滑。
该公司截至1月26日止的第一季净利增加至2.53亿美元，每股盈余0.21美元，上年同期分别为3,400万美元及0.03美元。
不计特殊项目，该公司每股获利0.23美元。
营收成长39%至21.9亿美元。
分析师预期营收21.3亿美元，每股盈余0.22美元。
应用材料周三股价小升0.7%，报17.91美元。(完) (编译 朱晓军/戴素萍 审校 孙茉莉/张若琪)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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