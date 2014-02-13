美股业绩：应用材料第一季营收跳增39%，受闪存芯片制造商需求提振

执行长Gary Dickerson在周三与分析师召开的电话会议上表示，“晶圆代工仍是晶圆制造设备的最大部分，因其设立新厂以因应对先进行动晶片(芯片)的需求。”

“我们预期今年晶圆代工投资将成长10-20%，”Dickerson表示。

应用材料表示，第一季逻辑晶片和动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的订单下滑。

该公司截至1月26日止的第一季净利增加至2.53亿美元，每股盈余0.21美元，上年同期分别为3,400万美元及0.03美元。

不计特殊项目，该公司每股获利0.23美元。

营收成长39%至21.9亿美元。

分析师预期营收21.3亿美元，每股盈余0.22美元。