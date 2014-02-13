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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 08:37 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月13日-2月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家      规模        发行细节
 2/13           日本                  三个月期贴现国库券
 2/13           英国                  2052年到期公债
 2/13           美国                  30年期公债
 2/13           意大利                中长期公债
 2/14           日本                  五年期公债
 2/17           日本                  12个月期贴现国库券
 2/17    1350   法国                  国库券(BTF)
 2/18           西班牙                六个月和12个月期国库券
 2/19           日本                  20年期公债
 2/19           德国      50亿欧元    10年期联邦债券
 2/20           日本                  三个月期贴现国库券
 2/20           西班牙                债券标售
 2/20           法国                  中期政府债券(BTAN)/指
                                      数关联债券
 2/20           英国                  2023年到期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 李爽)
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