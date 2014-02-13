《全球主要国家债券发行预告》--2月13日-2月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/13 日本 三个月期贴现国库券 2/13 英国 2052年到期公债 2/13 美国 30年期公债 2/13 意大利 中长期公债 2/14 日本 五年期公债 2/17 日本 12个月期贴现国库券 2/17 1350 法国 国库券(BTF) 2/18 西班牙 六个月和12个月期国库券 2/19 日本 20年期公债 2/19 德国 50亿欧元 10年期联邦债券 2/20 日本 三个月期贴现国库券 2/20 西班牙 债券标售 2/20 法国 中期政府债券(BTAN)/指 数关联债券 2/20 英国 2023年到期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)