企业结盟：法国标致与中国东风达成框架协议--消息人士

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透巴黎2月12日 - 熟知内情消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙 已经与中国东风汽车 达成框架协议，而法国将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资金，并强化与东风的合作。
三名直接了解此事的消息人士指出，协议原则上将在2月18日提交标致董事会，可能在同一天签署成为不具约束力的备忘录。
消息人士提到，附带的工业计画将会让标致及东风保有并扩张现有的合资企业，增加研发能力，着眼于向东南亚市场扩展。
标致拒绝就与东风间的协商置评，目前则是尚未联系到东风置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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