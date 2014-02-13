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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 08:23 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京2月13日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口
，以及中国官方采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程：
    
    公布日期      经济指标                       数据日期             
    
    2月
    2/14      工业品价格指数(PPI)                   1月
              居民消费价格指数(CPI)                 1月
    2/24      2013年国民经济和社会发展统计公报
    2/24      70个大中城市住宅销售价格月度报告      1月
    
    3月
    3/1       官方制造业PMI                         2月
    3/3       官方非制造业PMI                       2月
    3/8       进出口贸易数据                        2月
    3/9       工业品价格指数(PPI)                   2月
              居民消费价格指数(CPI)                 2月
    3/13      固定资产投资(不含农户)              1-2月
              社会消费品零售总额                  1-2月
              工业增加值                          1-2月
              房地产投资和销售情况月度报告        1-2月
    3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      2月
    3/27      规模以上工业企业利润                1-2月
    
    4月
    4/1       官方制造业PMI                         3月
    4/3       官方非制造业PMI                       3月
    4/10      进出口贸易数据                        3月
    4/11      工业品价格指数(PPI)                   3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    4/16      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)                3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    4/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    4/27      规模以上工业企业利润                1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                        4月
    5/3       官方非制造业PMI                      4月
    5/8       进出口贸易数据                       4月
    5/9       工业品价格指数(PPI)                  4月
              居民消费价格指数(CPI)                4月
    5/13      固定资产投资(不含农户)               4月
              社会消费品零售总额                   4月
              工业增加值                           4月
              房地产投资和销售情况月度报告         4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
    5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                        5月
    6/3       官方非制造业PMI                      5月
    6/8       进出口贸易数据                       5月
    6/10      工业品价格指数(PPI)                  5月
              居民消费价格指数(CPI)                5月
    6/13      固定资产投资(不含农户)               5月
              社会消费品零售总额                   5月
              工业增加值                           5月
              房地产投资和销售情况月度报告         5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
    6/27      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                       6月
    7/3       官方非制造业PMI                     6月
    7/9       工业品价格指数(PPI)                 6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/10      进出口贸易数据                      6月
    7/16      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)              6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                          6月
              房地产投资和销售情况月度报告        6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    6月
    7/27      规模以上工业企业利润              1-6月

    8月 
    8/1       官方制造业PMI                       7月
    8/3       官方非制造业PMI                     7月
    8/8       进出口贸易数据                      7月
    8/9       工业品价格指数(PPI)                 7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
    8/13      固定资产投资(不含农户)              7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                          7月
              房地产投资和销售情况月度报告        7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    7月
    8/28      规模以上工业企业利润              1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                       8月
    9/3       官方非制造业PMI                     8月
    9/8       进出口贸易数据                      8月
    9/11      工业品价格指数(PPI)                 8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/13      固定资产投资(不含农户)              8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                          8月
              房地产投资和销售情况月度报告        8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    8月
    9/27      规模以上工业企业利润              1-8月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                       9月
    10/3      官方非制造业PMI                     9月
    10/13     进出口贸易数据                      9月
    10/15     工业品价格指数(PPI)                 9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/21     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)              9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                          9月
              房地产投资和销售情况月度报告        9月
    10/24     70个大中城市住宅销售价格月度报告    9月
    10/28     规模以上工业企业利润              1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                      10月
    11/3      官方非制造业PMI                    10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业品价格指数(PPI)                10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/13     固定资产投资(不含农户)             10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
    12/3      官方非制造业PMI                    11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/10     工业品价格指数(PPI)                11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)             11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月

    注:
    1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。
       详情请查看国家统计局网站
       here
    2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
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