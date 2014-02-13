《中国重要政经日程》--2月13日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
============================今日重要政经日程=======================
2/13(四)
--匈牙利总理欧尔班·维克多于2月11日至13日对中国进行正式访问。
============================近期重要政经日程=======================
2/14(五)
--美国国务卿约翰·克里将于2月14日至15日访华,双方将就中美关系问题交换意见。
2/18(二)
--巴基斯坦伊斯兰共和国总统马姆努恩·侯赛因于2月18日至21日对中国进行访问。
2/19(三)
--塞内加尔共和国总统马基·萨勒将于2月19日至22日对中国进行国事访问。
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
5/15日(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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