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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 08:22 BJT

《中国重要政经日程》--2月13日

============================今日重要政经日程=======================

2/13(四)

--匈牙利总理欧尔班·维克多于2月11日至13日对中国进行正式访问。

============================近期重要政经日程=======================

2/14(五)

--美国国务卿约翰·克里将于2月14日至15日访华,双方将就中美关系问题交换意见。

2/18(二)

--巴基斯坦伊斯兰共和国总统马姆努恩·侯赛因于2月18日至21日对中国进行访问。

2/19(三)

--塞内加尔共和国总统马基·萨勒将于2月19日至22日对中国进行国事访问。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

5/15日(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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