《全球重要经济事件一览表》--2月13日-2月20日

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2月13日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔参与一场金融市场动态研讨会(0125)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表年度讲话(1700)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)对澳洲经济发展委员会(CEDA)发表讲话(2205)。

马德里--西班牙央行银行监管与金融稳定部门总负责人Julio Duran与国际金融市场部主管Jose Manuel Marques将在第五届西班牙融资年度会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。

2月14日(五)

德国不来梅--欧洲央行管委会成员魏德曼将发表讲话，题为“欧洲的稳定货币”(1730)。

2月17日(一)

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)举办“十字路口的欧元区：增长、就业和竞争力政策”公共辩论，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆和葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque。

瑞士埃马廷根--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

2月18日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。

悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。

2月19日(三)

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。

美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。

2月20日(四)

悉尼--内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。

英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。

日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。

布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。

东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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