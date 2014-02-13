《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月13日

*工商时报：

--永丰金控 董事长何寿川指出，两岸政策开放后，台湾存款结构改变，强势货币如美元、人民币的占比快速拉高，未来仍会以20-25%、甚至30%速度成长，他预计年底前台湾的人民币存款余额可上看或逼近4,000亿元。

--中油公司本月11日已获得美国能源局的特别审查核准，成功争取台湾名列美国页岩气（Shale Gas）第一轮出口名单，最快2017年进口，一举提升台湾天然气采购多元布局，并且领先同为亚洲天然气采购主力客户的中国大陆。

--寿险投资海外不动产，将不再限特定城市。金管会主委曾铭宗表示，金管会无法代替保险业者评估不动产投资最佳地点，因此开放所有业者自行评估，在有风险管控下，个案核准，即先前业者最想去的日本、香港、新加坡等都可以考虑开放。

--银行冲刺金融商品（TMU）业务引起两大主管机关注意。不少台湾的银行将TMU作为今年在授信以外的另一重点冲刺业务，但金融圈人士透露，农历年前部分银行TMU客户大赔，引发争议，更惊动金管会及央行两大主管机关出手调查银行是否失职，为国银开发TMU业务亮起黄色警示灯。

*经济日报：

--法人圈传出，鸿海 透过旗下面板厂群创 ，出货车用面板给美国电动车大厂特斯拉（Tesla） ；鸿海甚至考虑为特斯拉到美国设置面板厂，就近供货。

--国科会昨日宣布启动〞小苹果园育苗计划〞，由联发科 、台积电 、中华电信 等企业出资，在今年中成立〞小苹果育苗公司〞，预计二到三年内投入10亿台币，以系统整合平台角色，辅助业界开发特定目的与功能的行动装置。

--劳动部将于下周一挂牌，现任劳委会主委潘世伟将为首任劳动部长。潘世伟下周一将宣告打造〞有人性尊严工作〞的施政主轴，主要政策将推动缩减法定工时。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。