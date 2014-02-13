《香港报摘》--经济日报2月13日

* 头版头条：

--美联储主席叶伦发表的货币政策立场温和，掀起新兴市场升浪，香港恒生指数 昨以接近全日高位收市。

* 其他：

--香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称，各地离岸人民币市场之中，香港最大竞争者是伦敦，因后者也是所有国际货币如日圆、美元、欧元的清算中心，全球离岸中心之位将为港英之争，香港必须取得定价权才能成为赢家。

--普拉达（Prada） 截至1月底全年初步销售收益净额35.86亿欧元，按年升9%，逊于市场预期。

--《华尔街日报》报道，渣打 拟出售瑞士私人银行业务，以集中资源发展亚、非和中东高端客户业务。

--于柬埔寨经营赌场的金界控股 去年全年博彩收入按年增25%至3.25亿美元，纯利升24%至1.4亿美元，拟派末期息每股2.38美仙。（完）

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