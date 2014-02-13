《台湾重要政经日程》--2月13日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
===================今日重要政经消息=============================
2/13(四)
--10:00 华亚科 临时股东会。
--16:00 1月赋税收入初步统计概况。
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2/14(五)
--12:00 统一企业 新春记者说明会。
--17:00 陆委会主委返台记者会。
2/18(二)
--14:00 住商不动产记者会。
--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。
2/20(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额预定300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。
--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--12:00 群益投信记者会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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