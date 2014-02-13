中国个股：保利和金地1月销售额同比均下滑，房企销情冷热不均

路透上海2月13日 - 中国上市房地产企业1月销售行情呈现冷热不均。龙头企业--万科 当月销售额同比增逾四成，而周四最新公布的两家房企--保利地产 和金地集团 ，1月销售金额同比则均出现下滑。

保利地产公布，1月实现签约面积90.27万平方米，同比增长5.70%；实现签约金额99.66亿元人民币，同比减少3.06%。

金地集团的下降幅度则更大，1月该公司实现签约面积15万平方米，签约金额21.2亿元，同比降幅分别超过22%和14%。

此前万科公布1月实现销售金额276.5亿元，同比增45%；销售面积为194.6万平方米，同比增两成。

虽然1月销售遇冷，不过上述两家企业购地热情不减。保利地产公告购进了清远、广州、东莞及天津的四个地块，成交总价近73亿元；金地集团近期亦新增了北京和苏州两个住宅项目，须支付的土地成本总价约26亿元。