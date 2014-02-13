中国个股：保利和金地1月销售额同比均下滑，房企销情冷热不均

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透上海2月13日 - 中国上市房地产企业1月销售行情呈现冷热不均。龙头企业--万科 当月销售额同比增逾四成，而周四最新公布的两家房企--保利地产 和金地集团 ，1月销售金额同比则均出现下滑。
保利地产公布，1月实现签约面积90.27万平方米，同比增长5.70%；实现签约金额99.66亿元人民币，同比减少3.06%。
金地集团的下降幅度则更大，1月该公司实现签约面积15万平方米，签约金额21.2亿元，同比降幅分别超过22%和14%。
此前万科公布1月实现销售金额276.5亿元，同比增45%；销售面积为194.6万平方米，同比增两成。
虽然1月销售遇冷，不过上述两家企业购地热情不减。保利地产公告购进了清远、广州、东莞及天津的四个地块，成交总价近73亿元；金地集团近期亦新增了北京和苏州两个住宅项目，须支付的土地成本总价约26亿元。
保利地产周三收报8.01元，近一个月累计上涨4.57%；金地集团收报6.22元，近一个月累计上涨2.47%。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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