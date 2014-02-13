《新兴市场重要经济事件预告》--2月13日-2月20日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席一议会委员会的听证会。
萨格勒布--克罗地亚央行副总裁Damir Odak和Vedran Sosic将讨论克罗地亚银行业的主要特性和问题及主要挑战(1100)。
孟买--印度央行总裁拉詹将出席一场纪念会(1130)。
雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
2月14日(五)
莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1600)。
2月17日(一)
新德里--印度财长齐丹巴南将提交2014/15财年中期预算(0630)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。
2月18日(二)
马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini对国外媒体和分析师讲话。他并将提出2014年巴西经济展望(1400)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。
2月19日(三)
阿克拉--加纳央行宣布利率决定。
2月20日(四)
悉尼--20国集团(G20)会议在澳洲举行(至2月21日)。演讲者有土耳其副总理Ali Babacan、美国财政部助理部长Marisa Lago及南非央行副总裁Daniel Mminele等人。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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