《新兴市场重要经济事件预告》--2月13日-2月20日

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2月13日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席一议会委员会的听证会。

萨格勒布--克罗地亚央行副总裁Damir Odak和Vedran Sosic将讨论克罗地亚银行业的主要特性和问题及主要挑战(1100)。

孟买--印度央行总裁拉詹将出席一场纪念会(1130)。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

2月14日(五)

莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。

墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1600)。

2月17日(一)

新德里--印度财长齐丹巴南将提交2014/15财年中期预算(0630)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。

2月18日(二)

马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini对国外媒体和分析师讲话。他并将提出2014年巴西经济展望(1400)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议。

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。

2月19日(三)

阿克拉--加纳央行宣布利率决定。

2月20日(四)

悉尼--20国集团(G20)会议在澳洲举行(至2月21日)。演讲者有土耳其副总理Ali Babacan、美国财政部助理部长Marisa Lago及南非央行副总裁Daniel Mminele等人。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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