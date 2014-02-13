《香港报摘》--信报2月13日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
* 头版头条：
--新界屯门两幅限量地以低于市场预期的造价，分别由南丰发展和新鸿基地产 投得。
* 其他：
--蒙牛乳业 出乎意料被纳入为恒生指数 成分股，估计指数基金须动用近8,770万美元（约6.84亿港元）在市场上追货。
--从事猪肉上游、屠宰及批发业务的湖南惠生集团计划于香港首次公开发售（IPO）集资2.5亿港元，明天开始路演，2月28日在联交所挂牌上市。
--吉利汽车 1月销量3.34万辆，按年减少47%，按月亦跌45%，主要原因是集团正在进行营销系统改革。
--美容产品零售商卓悦 新春首7天销售与去年持平，同店销售则下跌4%，因自由行游客模式改变，部分旅客改在平日到港，摊薄了节日高峰效应。（完）
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路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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