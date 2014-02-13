《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日

**上海证券报**

--中国证券业协会昨日下发《关于进一步规范证券公司资产管理业务有关事项的补充通知》，从银证合作、券商资管风控等方面开出新的监管清单；其中调整了银证合作中银行的遴选标准，其资产规模门槛由原来的300亿元人民币升至500亿元。

--业内人士透露，有股份制银行去年四季度接到监管部门通知，要求其资本水平在去年年底即需要达到资本新规要求，而此前银监会设定的达标过渡期是至2018年底。

**第一财经日报**

--胶着近两个月的电煤合同谈判终于有了结果，知情人士透露，神华集团与五大发电集团的谈判有了实质性进展，其中与华能集团签订的一季度5,500大卡长协价格确定为568.8元/每吨。

**东方早报**

--国家能源局发布通知称，自2014年起，光伏发电实行年度指导规模管理，全年规划新增备案总规模1,400万千瓦；其要点是为各省市划定年度新增光伏建设规模，超出规模部分，将无法享受国家提供的财政补贴。

**人民日报**

--据海关初步统计，今年1月上海自贸区进出口总值595.6亿元，环比增长2.4%，这是海关首次正式公布上海自贸区外贸情况。(完)