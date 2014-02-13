中港个股：匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行--新闻稿

路透北京2月13日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 称，该行增设匈牙利分行的申请已获批，匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行。

周三晚间刊登在中国银行网站上的新闻稿援引匈牙利总理欧尔班·维克多称，目前人民币已成为世界第二大贸易金融货币，匈牙利政府认同人民币在全球市场上日益重要的地位，愿意为包括本国在内的中东欧地区人民币业务发展提供支持，匈牙利政府十分欢迎中国银行在中东欧地区金融市场上发挥更重要的作用。

“中国银行将把匈牙利作为中东欧地区业务发展的中心，进一步发挥跨境金融优势，提高为匈牙利企业和中国‘走出去’企业服务的能力，促进中国与中东欧地区经贸合作。”中国银行董事长田国立说。

新闻稿称，中国银行于2003年在匈牙利设立全资子公司。作为中资银行在中东欧地区开设的第一家经营机构。目前，匈牙利中行与匈牙利电力集团、匈牙利石油天然气公司等大型骨干企业保持密切业务往来，也是华为 、中航集团、烟台万华等多家“走出去”中资企业在匈牙利及整个中东欧地区的业务主办行，客户涉及能源、电信、零售、医药、制造业和建筑等多个行业。

目前，中行港澳台分行是中国央行指定的当地人民币清算行，是马来西亚当地监管机构认可的人民币清算行，中行亦是首家经卢森堡政府认可的人民币业务清算行，俄罗斯人民币清算的做市商。