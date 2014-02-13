《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
路透香港2月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7556港元 ）
美股道琼工业指数 周三收低30.83点，或0.19%，报15,963.94点。因宝洁 调降财测令该指数延续四日的涨势基本结束。不过一些正面的财报限制大盘跌势，并缓和了市场对股票估值过高的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.480 -0.15 27486 12.834 -0.97 中国铝业 9.180 -0.86 43510 2.848 1.35 中国移动 47.670 -1.18 253901 73.942 -0.01 中国人寿 41.800 -1.60 50328 21.612 -0.86 中石油 102.260 0.30 41083 7.931 -0.11 中石化 77.390 0.39 31132 6.002 -0.30 汇丰控股 <HSBC.K 52.900 0.95 2224457 82.054 1.30 中电信 47.000 0.04 8845 3.645 -0.95 中国联通 13.480 0.37 74596 10.455 -0.81 兖州煤业 8.020 -0.50 40733 6.220 1.14 华能国际 35.850 -1.21 8135 6.951 -1.26 南方航空 18.180 4.00 25819 2.820 1.44 东方航空 18.190 3.18 15938 2.821 1.86 中芯国际 5.230 1.16 24713 0.811 -2.26（完）
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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