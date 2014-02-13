《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

路透香港2月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.7556港元 ）

美股道琼工业指数 周三收低30.83点，或0.19%，报15,963.94点。因宝洁 调降财测令该指数延续四日的涨势基本结束。不过一些正面的财报限制大盘跌势，并缓和了市场对股票估值过高的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价