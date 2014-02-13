《路透峰会》ECB执委科尔：OMT计画备妥待用，负利率是一政策选项

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月17日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
“欧元区目前并未见通货紧缩，”科尔说。“只是通胀率较低，缓缓从当前的低档回升到2%。”
科尔表示，为帮助资金在欧元区更为均衡地流动，将欧洲央行给付银行隔夜存款的利率调降为负利率的构想，是“相当可能的选项”。
“那是我们正认真考虑的选项。但外界不应有太多期待。”他说。
科尔指出，欧洲央行的资产质量评估(AQR)可能促使银行剥离更多资产。资产质量评估是欧洲央行今年稍后接手欧元区金融业监管前，对区内银行业者进行体质检验的一部分。
“当资产质量评估结果揭晓时，可能有出现另一波降低杠杆水平的风险，”他说。
“我个人盼恳请监管者，要通过提高资本的方式(做此调整)，而非以削减帐上贷款的形式。”(完) (编译 张名钧/张若琪 审校 张荻)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 浙江 28.5658 5年 *3.13% 一般地方债 4/17 28.5658 7年 *3.51% 38.0877 10年 *3.67% 86.7119 5年 *3.13% 专项地方债 34.6847 7年 *3.41% 52.027 10年 *3.61% *青海 9.85 3年 3.28% 一般地方债 4
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21