《路透峰会》ECB执委科尔：OMT计画备妥待用，负利率是一政策选项

“欧元区目前并未见通货紧缩，”科尔说。“只是通胀率较低，缓缓从当前的低档回升到2%。”

科尔表示，为帮助资金在欧元区更为均衡地流动，将欧洲央行给付银行隔夜存款的利率调降为负利率的构想，是“相当可能的选项”。

“那是我们正认真考虑的选项。但外界不应有太多期待。”他说。

科尔指出，欧洲央行的资产质量评估(AQR)可能促使银行剥离更多资产。资产质量评估是欧洲央行今年稍后接手欧元区金融业监管前，对区内银行业者进行体质检验的一部分。

“当资产质量评估结果揭晓时，可能有出现另一波降低杠杆水平的风险，”他说。