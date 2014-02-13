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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 08:57 BJT

全球金市：守在近三个月高点，上看1,300美元

被视为避险的黄金，走势通常与风险资产股市相反。黄金稍作喘息，近期涨势推动金价升向去年11月8日以来即未曾触及的1,300美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍早表示，美联储逐步控制货币刺激的承诺不会突然改变。

African Barrick Gold 执行长表示，公司将会克服去年金价大跌28%的问题，大幅增加产量并严加削减成本。(完)

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(编译 龚芳/戴素萍 审校 孙茉莉)
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