全球金市：守在近三个月高点，上看1,300美元

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
被视为避险的黄金，走势通常与风险资产股市相反。黄金稍作喘息，近期涨势推动金价升向去年11月8日以来即未曾触及的1,300美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍早表示，美联储逐步控制货币刺激的承诺不会突然改变。
African Barrick Gold 执行长表示，公司将会克服去年金价大跌28%的问题，大幅增加产量并严加削减成本。(完)
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(编译 龚芳/戴素萍 审校 孙茉莉)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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