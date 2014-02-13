中港个股：海通证券获准在自贸区设分公司，为区内双向投资开放作准备

路透上海2月13日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司 周四公告称，公司已获准在上海自贸区设立分公司，业务范围包括证券经纪、证券投资咨询等。业内人士指出，自贸区内符合条件的机构和个人未来有望双向投资境内外市场，海通证券算是提前布局设点。

海通证券 公告称，该分公司获批业务还包括证券基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券、代销金融产品、财务顾问、部分投行业务（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并在该批复下发之日起六个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。

去年首批入驻上海自贸区的25家机构中，包括期货公司和公募基金公司的子公司，但券商尚未有动作。

而中国证监会此前宣布的自贸区扶持政策中，允许在区内就业并符合条件的境外个人可按规定在区内证券期货经营机构开立非居民个人境内投资专户，开展境内证券期货投资；允许在区内就业并符合条件的个人可按规定开展境外证券期货投资。不过这些政策尚有公布实施细节。