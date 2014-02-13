中国货币市场：局面渐稳隔夜回购破位下行，七天品种料有跟随空间

路透上海2月13日 - 春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四早盘降逾30基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。

交易员认为，下周有缴税、例行准备金调整等，央行启动正回购加大回笼的可能性不大。从贸易数据推断，年初以来外汇占款形势预计较好，加之现金回流助力，七天回购仍有进一步下行空间。

海关数据显示，中国1月贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平。全年来看预计人民币兑美元 将延续小幅度升值，“破6”是大概率事件。

上海一银行交易员称，因短期流动性无忧，隔夜供给偏多，因此该期限回购利率领跌。“之前还有担心，但这几天连续下来，觉得好一点了。”

她并表示，下周有缴税及准备金调整等，正常情况下，央行应该以观望为主，而非贸然重启正回购打乱平稳市况。另外，虽有个别机构仍在为七天回购价格“托市”，但若大方向确定，其价格有望跟随隔夜补跌。

不过北京一银行交易员则指出，与敞开供应隔夜相比，所在机构在融出七天及以上期限品种方面仍较谨慎，因下周缴税等情况尚不明朗。

至于14天期回购与七天期出现倒挂，后一交易员认为，14天品种目前交投不甚活跃，因此现有价格指示意义相对有限，七天期走势主要还需要视隔夜变化而定。

本周央行公开市场未进行任何操作，将净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6596 3.9940 -33.44

七天 5.0392 5.1926 -15.34

14天 4.8820 5.2181 -33.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.9900 3.1950 +279.50

七天 4.2400 4.3000 -6.00

14天 4.6700 4.4350 +23.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6900 4.1300 -44.00

七天 5.0200 5.2090 -18.90

14天 5.0000 5.2240 -22.40

Shibor

其中:隔夜 3.6690 4.0750 -40.60

七天 5.0210 5.1780 -15.70

三个月 5.6037 5.6012 +0.25