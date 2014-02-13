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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 09:06 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，此前澳洲公布疲弱就业报告

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* 澳元兑美元跌破支撑位0.8995/0.9000，此前澳洲公布疲弱就业数据

* 澳洲就业报告较预期疲弱，使得澳元兑美元失去光彩

* 澳元兑美元跌破0.8995，下看0.8925

* 重要支撑位在0.8905/15，此处为55日移动均线切入位，以及0.8660/0.9068的38.2%回档位。(完)

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