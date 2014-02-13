《汇市简讯》澳元兑美元下跌，此前澳洲公布疲弱就业报告

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
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* 澳元兑美元跌破支撑位0.8995/0.9000，此前澳洲公布疲弱就业数据
* 澳洲就业报告较预期疲弱，使得澳元兑美元失去光彩
* 澳元兑美元跌破0.8995，下看0.8925
* 重要支撑位在0.8905/15，此处为55日移动均线切入位，以及0.8660/0.9068的38.2%回档位。(完)
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路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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