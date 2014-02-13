港报财经评论：炒作主题日日变，反弹板块团团转--信报2月13日

炒作主题日日变，反弹板块团团转/ 习广思

是什么好消息带动股市反弹?还是市场对坏消息的忧虑减轻?中港股市在A股复市后连日反弹，市场有憧憬，惟隐忧仍在。港股连日弹升的原因包括A股进入IPO空窗期、市场炒作3月两会政策、新兴市场跌稳、耶伦继续放鸽等。坏消息则有吉林信托矿产信托兑付风险、中国内地水紧持续、美国退市步伐不变等，早前股市急挫已反映部分市场忧虑情绪。股市反弹或因技术因素，或因资金因素，目前大市虽然反覆，但投资脉络仍离不开板块轮动及炒作个股。恒指昨天上升322点，收报22,285点。大市成交额增加至759亿港元，沽空比率高踞12.3%。A股上周五复市，4个交易日以来，沪深300指数升4%，恒指升4%，国企指数升4.8%。

技术上，恒指正在回补下跌裂口，有机会弹至22,500点附近水准，意味该水准或见技术阻力，再弹空间不是没有，只是不多。如果两会政策有惊喜，或会重演去年改革梦下的升市，但投资者未宜太乐观，毕竟往年两会多是炒完散居多。近期大市反弹由大落后板块带动，残股反弹或涉及平仓活动，当这些淡仓活动减少，指数再弹空间亦随之缩窄。预料短期炒作主题围绕两会政策居多；加上即将步入业绩期，板块炒作、个股寻宝活动将持续。正如早前提及，观察指数的意义已经不大，无论恒指急插，抑或近日反弹，格局仍然属于炒股不炒市。港股每日反弹主题不一样，上周五炒航运，周一炒汽车，周二挟内银内险，昨日挟内房及传统大蓝筹，日日新鲜。资金在不同落后股身上找机会，迟早轮到基建、航空股。沽空严重、流通性强的蓝筹股，弹力最强，昨天例子有中国海外 、汇控 、和黄 。

至于早前大市急跌时伤势较轻的板块，近日却毫无表现，科网股转弱，濠赌股弹不起。中港股市2月反弹可期，但难扭转弱势，指数玩上落，板块玩轮动。港股不断A股化，A股表现对港股影响愈来愈大，近期A股主板跑赢创业板，也是指数反弹的原因。1月份A股惨跌，但中国内地股票基金表现强弱悬殊，首尾回报差距高达40%。据WIND的统计，截至2月10日，365只普通股票型基金平均获得6.47%回报，6只回报达20%或以上，33只录得负回报。(B02)

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欧罗跌破1.34宜建短仓/ 苏子

前晚联储局新任主席耶伦在众议院听证会的讲话，反映她仍保持市场所期望看见的鸽派本色，故市场避险情绪显着回落。至于汇市的表现则较为波动，但其实仍处于上落市格局。欧罗兑美元曾一度突破50天SMA关键阻力，最高曾见1.3683美元水准，可是升势仅属昙花一现，因为50天SMA很快便得而复失，最后收市时更在日线图上呈现射击之星的不利形态。耶伦的讲话内容反映联储局倾向稳步收水，至于目前的超低利率环境，最少于明年首季之前仍会保持下去，因此美元并未受到市场追捧，结果令欧罗兑美元仍然陷入大众已经非常熟悉的交易范围内争持!

昨天美国入市前夕，欧洲央行执委科尔表示，央行正在非常严肃地考虑负存款利率的言论，成功令欧罗兑美元承接前天的不利技术走势，一举下破20天及100天SMA支持，最低曾见1.3573美元，此低位与正在下跌中的10天SMA支持相若。如果昨晚汇价可以进一步跌至上述支援以下收市，预料将再次考验1.35美元心理关口及上月31日所造的1.3477美元低位支援，留意此支持与20天保历加通道的底部支持相若，因此若能稳守不破，则汇价仍然难以摆脱已经持续多时的上落市格局。不过，由于是次欧罗兑美元的下跌主要是再次受到市场担心央行可能实施负存款利率所拖累，故小心上述的通道底部支持有可能失守，并下试去年11月21日所造的1.34低位支持。

其实，自联储局启动三轮QE救市措施以来，从月线图上看，欧罗兑美元主要在1.2至1.5美元区域内呈现大上大落的走势模式，基本上没有主要趋势；即使欧罗兑美元自前年7月的1.204美元低位开始的反弹浪，其上升动力其实并不强劲，随着前晚耶伦的讲话已反映联储局今年内已几可肯定会稳步收水并有望结束QE措施来看，美元应会受到偷步入市的买盘支持，从而令上升动力不强劲及再次受到负存款利率困扰的欧罗兑美元，有机会向下作出重大突破。短线而言，欧罗兑美元若跌破1.34美元低位支援，预料会结束上落市格局，届时宜顺势建立短仓。(B09)