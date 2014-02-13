港报财经评论：环保股两会前收集胜算高--经济日报2月13日

环保股两会前收集胜算高/ 林瑞芬

美联储局主席耶伦讲话虽打官腔，无惊喜，惟大行夹口形齐唱超卖反弹，齐齐涌，恒指昨又升1.47%至22,285；大市成交额759亿港元。如大多经济学家认为，去年12月及今年1月的美国经济数据只是因季节性因素转弱，那预示3月联储局的减买债行动不会咁容易有变化。3月来讲，同时出现预期联储局续水及季结，中国内地又例牌出现周期性流动资金紧张状况，反弹浪可能在2月以后又随时受大打击。强调在反弹浪捞超卖弱势股博反弹，只宜小注怡情，不宜重注。

周二认为内房股短线可弹出，正如所料，中国海外 两个交易日累涨近11%，世茂房地产 两日累涨14%。要算出反弹不难，因地产股对资金面敏感，春节后流动性较松；二来，A股上涨，加上观察到多只内房股MACD均有底背驰超卖技术讯号，再跌的空间纵有但窄，掉转头估反弹的机会较大，自然增加预期内房股反弹的信心。当然，后市更重要是判断落车的时机，技术上，中国海外弹近50天线再冲空间窄，23港元之前又要考虑套利回吐，等下一趟机会。内房股大型上落势，低买高买上落车走几转的策略较适宜，暂时不适合长守。

说回耶伦审慎的讲话，无新意，市场引颈以待的币策参数变法没有披露。联储局收水步伐视乎该国的经济状况，懒理新兴市场的影响，这预示新兴市场年内仍会间歇性遭遇大震荡。当然，有经验的投资者，会视波动为常态风险，当市场真的遇不看好的投资者急攻，反而保持冷静吼有价值股低捞，到市场累计有一定上升幅度，又减持，收放自如确是散户追求的至高境界，说易行难。股市游戏，涉及人的因素，情绪易受左右。大市而言，中期调整近21,200确认完成，有序反弹；即市反弹浪以黄金比率计算，恒指由去年12月高位24,111回落到今年2月低位21,197，累计下跌2,914点，近0.382倍的反弹目标约至22,310，昨高见22,308，抵首目标，进行整固后再涨，推试0.5倍的反弹目标约至22,654。(B05)

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逆回购到期，反弹或结束/ 余少文

中国内地1月进出口贸易数字好过预期，支援中国内地股市4连升，国企指数冲击一万点，但春节前逆回购4,500亿人民币今周到期，小心大市反弹随时结束。A股昨日先跌后升，主要受到进出口数字支持，加上美股急升，两大因素支撑国企指数一度高见10，029点，全日升139点或1.4%，收报9,996点，成交额151亿港元，内银股和石油股领涨，但不足2/3主板H股能随大市上升；而红筹指数则升74点或1.8%，收报4,302点，成交额70亿港元，内房和石油股推高指数。里昂昨日一份报告指中资股超卖，睇好地产、能源等股份，首选中国海外 、中国石油 等，为昨日大市领涨股。

中国海关总署资料显示，1月出口贸易增长10.6%，进口增长10%，较市预期的0.6%和3.5%为佳，虽不及去年同期的20多个巴仙升幅，但去年同期贸易数字有“水份”，今次则是9个月来出口和进口增幅同时达到双位数，贸易顺差319亿美元。由于农历新年主要在1月或2月，今年农历新年在1月底，相信公司不少业务提前到1月进行，从而加大1月的出口数字，亦由于春节假期因素，料2月进出口数据环比回落。当然，欧美经济复苏，是带动中国内地1月贸易数字好过预期的原因之一，不排除会为航运股和港口股带来小小支援。尤其中国内地媒体报道，指天津自贸区今年上半年获批的机会较大，开放力度可能远超预期，因为开放范围可能包括整个滨海新区和港口，同时促进投资与服务贸易便利化，以及中国在金融和行政审批方面可以进一步对天津自贸区放权。

报道又指，滨海新区目前正推进市政设施建设，今年固定资产投资至少达5,700亿人民币，推动海空港、综合交通、能源保障、资讯化四大类基建，启动航运码头、轨道交通、清洁能源等项目。由于中国去年推出上海自贸区，支持上海实业 反覆上升，不排除天津自贸区出台也可以刺激视窗公司天津发展 向好，再加上天津概念的滨海投资 、天津港发展 、天津津燃公用 等也有留意价值，津燃在当地经营燃气可谓专营。不管如何，中国内地今年经济保7应不成问题，若然欧美经济持续复苏，确实有助天津港等港口股，以及中国远洋 等航运股转强，再加上中国冀透过自贸区和区域经济来保持经济增长以应对经济转型，故推动自贸区和区域经济政策不容有失下，理应可以支持港口股、航运股，甚至乎航空股，故此这类低迷多时的股份，今年可以留意。(B06)