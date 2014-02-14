台湾货币市场：2月14日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透台北2月14日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期895.00亿台币。
--公债还本付息22.98006亿，包括96甲2期7息7.98006亿及97甲2期6息15.00亿
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行103/4期五年公债，金额400亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆6,047.75亿台币：(单位：亿台币)
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--公债还本付息92.6830075亿台币
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/17：发行364天期存单，预计金额1,200亿台币，14日标售。
--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。