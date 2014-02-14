台湾货币市场：2月14日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日

--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。