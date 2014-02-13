港报社评：宽松容易收水难，耶伦稳守鸽派路线--信报2月13日

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
耶伦以美国联储局新任主席身份出席众议院金融服务委员会听证会，会上清晰表明，即使美国失业率降至6.5%后一段长时间之内，利率都会维持0至0.25厘超低水平不变，透过首次在国会半年度作证的讲话，强化央行不急于上调利率的立场，反映她不仅没有偏离前任的“鸽派”路线，甚至更倾向以宽松货币政策去改善高失业率和创造更多有效需求，以巩固经济复苏。
耶伦坚持，高失业率主要是周期性而非结构性，亦即是总需求不足所引起，这个主张，无疑为“耶伦时代”联储局继续货币量宽、缓步退市提供了政策的合理性。
对于央行透过购买国债，向银行体系注入充足的超额准备金，以维持超低息环境刺激经济取得的成效，耶伦相当强调这项政策的延续性。
看深一层，由于目前美国通胀仍远低于央行2%的目标，使联储局通过货币宽松创造更多有效需求，具备很大的政策弹性空间。反之，由于货币政策的滞后性，若联储局收缩流动性速度过快，当觉察到经济变得疲软时，产出已然降得太低，使失业率出现再恶化的风险。
总括来说，从耶伦证词可见，第一，她坚定遵循前任主席贝南奇的退出路线，其政策方向相信不会受新兴市场金融波动所左右；第二，认定高失业率主要是周期性而非结构性，无疑为谨慎而缓步的退市提供政策合理性；第三，过快收缩流动性，就得冒产出急遽下降的风险，在宽松容易收水难的情况下，耶伦明显倾向维持超低利率政策一段较长时间，创造更多有效需求，巩固经济增长基础，坚持走“鸽派”安全退出路线，不轻言加息。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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