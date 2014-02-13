《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

*明报：

--“赌王”何鸿燊雄霸澳门赌业52年，长期稳占一哥地位，但据巴克莱及中金引述市场份额数据，何鸿燊旗下澳博 在2月份首9日摊占20.9%份额，滑落至第三，首次跑输同业金沙中国 及银河娱乐 。

--伯明翰环球 公布，北京良渚国际传媒广告有限公司将洽购旗下伯明翰球会12%股份，作价4,500万港元，较伯明翰环球此前买入时作价大减7,100万港元。

*星岛日报：

--李宁 此前已被安踏 抢去体育用品市场龙头地位，据特步 首席财务官何睿博估计，公司去年销售与李宁不会相差太远，相信2014年和2015年再加把劲便可超越李宁。

--绿地香港 1月实现合约销售金额约5.01亿元人民币，按月下滑约86%。

*苹果日报：

--去年开始积极瘦身及转型的思捷 ，其第五大市场法国昨日就爆发工潮，因公司正计划关闭当地约一半的自营店舖，并裁减逾百个职位。

--继联通 去年于广东推出“微信沃卡”后，现正与腾讯 洽商将相同合作模式复制至内地不同省份。

*东方日报：

--证监会早前呈交立法会文件披露，因应港交所 收购伦敦金属交易所（LME）后业务模式等出现大改变，证监会正对港交所制订新监管方针，其中一方向是关注港交所资本要求。

*文汇报：

--原本为承销团之一的高盛 ，由于较“隐晦”的股东关系，退出哈尔滨银行香港首次公开发售（IPO）承销团。

*大公报：

--中信银行 已经获得中国央行及发改委同意在香港发行金额不超过15亿元的人民币普通金融债券。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞