港报社评：地价回到九七，楼价受压--星岛日报2月13日

屯门两块中小型官地开标，其中一幅每平方尺楼面成交价“时光倒流”到1997年水平。发展商出价保守，反映业界对后市的看法，势必加强市民对楼价下调的心理预期。

今次两幅商住地皮开标，较低价的一幅，楼面尺价只得2,100多港元，对上一次屯门商住地皮以这样的价钱卖出，是在1997年12月。

今次两幅地皮各有8个财团投标，中标者出的已经是最高价，可见其他发展商取态更加保守。上月底天水围港铁天荣站上盖物业发展第二度流标，已经反映发展商“超重手”压价，低至当局宁愿不卖，转为发展居屋。

发展商买地大力压价，卖楼时亦减价促销。有一手楼盘开售，个别单位定价比去年三月推出时低逾1/3，计及种种优惠后，减幅达50%。有其他开售中的新盘，旋即增加优惠吸客散货。

差饷物业估价署上星期公布物业指数，指去年住宅价升了7.7%，已经是滞后数字。其中一个原因，是楼价在去年初仍然节节上升，导致政府推出“加辣招”来降温，发展商提供“减辣”等种种优惠，“折实”后价钱可能与市价持平甚至低一点，而差估署指数是按照定价计算，没有考虑到“折实价”的因素。二手市场近来已不断出现低于市价的成交。

发展商以“保守价”买地和卖楼，势必加强有意置业自住和投资者对楼价下调的心理预期，这种心理预期，导致不少潜在买家抱观望态度，又会构成对楼价进一步下调的压力。(A06)