港报社评：“张王会”启动政治接触，两岸关系迈入新阶段--明报2月13日

大陆国台办主任张志军与台湾陆委会主委王郁琦在南京会面，双方以官衔相称，而历年两岸官员首次正式会面，取得“国台办与陆委会建立常态化联系沟通机制”的成果，显示两岸互动由民间性质蜕变为官方性质；事态进展说明两岸政治互信增强，两岸关系积极发展。

大陆方面，习近平曾经表示“两岸政治分歧，不能一代一代推下去”，显示大陆规划两岸发展进程“由经入政”。另外，2016年台湾大选充满极大不确定性，若届时民进党再上台执政，两岸关系难以预料。因而促成“张王会”，这是大陆的迫切感起了动力作用。

台湾方面，马英九的任期还有两年，若从争取历史留名的角度，若“习马会”成局，两岸在他任内开启政治谈判，则卸任之后的马英九，对台湾政局和两岸事务还有一定角色和影响力。

“张王会”建立的官方常态沟通机制，未来一段日子，相信会探讨“习马会”的机会。就“习马会”，大陆与台湾都有意愿，马英九提出可以在今年秋天在北京举行的APEC的场合，与习近平会面；不过，大陆对两岸问题摆入国际场合，甚为忌讳，国台办发言人已经公开表示不可能安排，此外，马英九坚持不能以个人身分见习近平等，都是十分棘手的问题。不过，张志军与王郁琦会面时，表示“破解难题需要有点想像力，对两岸关系未来发展应有更大想像力”，王郁琦随即说“不仅需要想像力，还需要决心来落实和正视大家共同关切的问题”。

“张王会”取得的成果，只能视作开启两岸关系更大发展的钥匙，“习马会”会否成事，是检视两岸关系发展的下一个观察点。(A02)