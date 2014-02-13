港报社评：两岸联手反击日本右翼挑衅--文汇报2月13日

前往南京与台湾方面大陆委员会负责人王郁琦会面的国台办主任张志军，昨日参观南京大屠杀纪念馆时表示，两岸要共同面对日本右翼势力挑衅，并坚决回击。

日本军国主义对中华民族犯下的滔天罪行罄竹难书，南京大屠杀铁证如山，任何人都抹杀不了。但是，日本不仅不就其战争罪行向两岸的中国人诚恳道歉赔偿，安倍上台以来，反而更明目张胆地为侵略罪行翻案。安倍一意孤行参拜靖国神社，为军国主义招魂。日本文部省更修改中学教科书，将钓鱼岛列为日本的“固有领土”。

日本前首相村山富市近日访问韩国时指出，日本犯下亵渎女性尊严的严重罪行，必须解决问题，批评部分日本人就慰安妇问题大放厥词，令人羞愧。这反映日本国内的有识之士深明深刻检讨侵略罪行，才能改善与邻国关系。这也更反衬出安倍的倒行逆施、颠倒是非不得人心，必将激起包括大陆、台湾在内周边国家和地区人民更强烈的反感。

两岸同胞都是炎黄子孙，是血脉相连的骨肉兄弟，是荣辱与共的命运共同体。抗战期间，国共两党以民族大义为先，一致对外，最终取得抗战的胜利。近期，在钓鱼岛争端中，两岸默契保钓，占据优势，台日拉锯16年的渔业协议得以签署，正是两岸联手保钓换来的成果。

兄弟同心，其利断金。面对日本右翼企图翻历史铁案，公然挑战抗战胜利成果和战后秩序，两岸须义无反顾地联手对付企图复辟日本军国主义的共同敌人，坚决回击日本右翼势力的挑衅行为。(A03)