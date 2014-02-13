中国拘留散布禽流感谣言网民周某

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月12日 - 新华社周三报导称，湖北警方拘留了一名散布传播禽流感谣言的男子。
报导指出，该男子姓周，来自湖北省，周末在微信朋友圈中看到谣言消息后转发到自己的微博中。
报导称，该微博在网上广泛传播，引发公众恐慌。湖北省卫生计生委确认消息为谣言，湖北省尚未发现人感染H7N9禽流感疑似病例和确诊病例。
周某的微博称：“宜昌市人民医院医生昨天凌晨4点21因H7N9死亡！年龄31岁，孩子还在妈妈的肚子里，参与抢救的医生已被隔离，湖北其他地区也发生多起感染。”（完）
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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