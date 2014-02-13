中国拘留散布禽流感谣言网民周某

报导指出，该男子姓周，来自湖北省，周末在微信朋友圈中看到谣言消息后转发到自己的微博中。

报导称，该微博在网上广泛传播，引发公众恐慌。湖北省卫生计生委确认消息为谣言，湖北省尚未发现人感染H7N9禽流感疑似病例和确诊病例。

周某的微博称：“宜昌市人民医院医生昨天凌晨4点21因H7N9死亡！年龄31岁，孩子还在妈妈的肚子里，参与抢救的医生已被隔离，湖北其他地区也发生多起感染。”（完）